Les marchés d'actions en retrait avec les tensions géopolitiques

Les marchés attendus en retrait avec les craintes sur le commerce

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse, dans le sillage des marchés asiatiques, les inquiétudes sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine limitant les initiatives à quelques jours du G20.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre jusqu'à 0,40% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,43% et le FTSE à Londres de 0,36%.

3. L'attention des investisseurs est tournée vers le sommet du G20 qui aura lieu vendredi et samedi au Japon, avec comme événement le plus attendu la rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sur le commerce.

4. Les investisseurs suivront avec attention les interventions de plusieurs membres de la Réserve fédérale, dont son président Jerome Powell, qui s'exprimera sur les perspectives économiques et la politique monétaire à partir de 17h00 GMT.

5. Capgemini a annoncé qu'il allait racheter Altran pour 3,6 milliards d'euros, hors dette, dans le cadre d'une offre amicale à 14 euros par action censée donner naissance à un acteur d'envergure mondiale de la transformation numérique des entreprises industrielles.

6. Signe de l'inquiétude concernant la situation commerciale sino-américaine, le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale abandonne 1,7%, après avoir touché la semaine dernière un plus haut depuis début mai.

7. Affaibli par les anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis, le dollar continue de reculer (-0,1%) face à un panier de devises internationales. L'euro en profite pour se hisser à un plus haut de trois mois, à 1,14 dollar.