Les marchés devraient reprendre leur ascension

L'indice Dow Jones a gagné 346,41 points, soit 1,40%, à 25.146,39. Le Standard & Poor's 500, plus large, a progressé de 23,55 points, soit 0,86%, à 2.772,35. Le Nasdaq Composite, qui a fini sur un gain de 51,38 points, soit 0,67%, à 7.689,24, a signé son troisième record de clôture consécutif. L'indice à forte composante technologique a été notamment porté par Comcast et Tesla .

Ces derniers jours, les valeurs technologiques ont soutenu le marché, résistant aux interrogations qui ont perturbé les investisseurs, notamment les discussions commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires, les tensions géopolitiques et les hausses de taux d'intérêt. "Les fondements sont solides et il existe des signes que les effets de la réforme fiscale sont encore largement à venir et ils commencent à circuler dans l'économie réelle", explique Thomas Martin, gérant de portefeuille chez Globalt Investments.