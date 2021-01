Les marchés donnés en légère baisse, les yeux rivés sur la Fed

La première réunion monétaire de la banque centrale américaine depuis le début de l'année et depuis l'investiture de Joe Biden vaudra surtout pour ce que dira Jerome Powell lors de sa conférence de presse, selon Franck Dixmier, directeur des investissements obligataires chez Allianz Global Investors.



"Car, malgré le contexte, le débat sur un possible 'tapering' (ralentissement des achats d'actifs) a déjà commencé dans les marchés, convaincus que le prochain mouvement de la Fed sera d'en faire plutôt moins que plus" écrit-il dans une note publiée lundi.



"Un changement de régime de la politique monétaire est une étape clé pour les investisseurs et les expériences de 'tapering' de 2013 et 2018 sont encore dans toutes les mémoires", ajoute-t-il. "Ceux-ci seront donc à l'affût du moindre signe qui pourrait laisser à penser que les discussions ont démarré au sein même de la banque centrale."