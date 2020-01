Les marchés effacent les traces de la crise iranienne

Parmi les demandeurs, on retrouve l’assureur Integrale, l’assureur vie Patronale Life, la banque privée Van De Put & Co Banquiers privés et une personne privée, tous défendus par l’avocat Yves Moreau. "Nous estimons que nos droits n’ont pas été respectés", nous a déclaré Fabian De Bilderling, porte-parole d’Integrale, précisant que tout avait été tenté pour éviter le procès.