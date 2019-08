Les marchés en mode prudence | Goldman Sachs dégrade Proximus | Deceuninck et Lotus à suivre

Bonjour! Wall Street a clôturé lundi sur une belle progression, de 1% pour l'indice Dow Jones, de 1,2% pour le S&P 500 et de 1,35% pour le Nasdaq. Deux facteurs ont soutenu les marchés : les efforts de la Chinet et des Etats-Unis pour faciliter les négociations commerciales et les espoirs de mesure de soutien pour stimuler la croissance économique.