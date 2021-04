Les marchés européens attendus sans direction claire| Nouvelle salve de résultats bancaires au menu

De son côté, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé , le S&P-500 marquant un recul après avoir atteint un record en séance tandis que le Dow Jones a progressé alors que les banques de Wall Street ont commencé à dévoiler des résultats trimestriels ayant alimenté les espoirs d'un rebond solide des bénéfices des entreprises.

> L'indice Dow Jones a gagné 0,16% à 33.730,89 points. > Le S&P-500, plus large, a perdu 0,40% à 4.124,84 points. > Le Nasdaq Composite a reculé de 0,99% à 13.857,84 points.

Goldman Sachs et Wells Fargo ont progressé après avoir fait état de revenus au premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street. JP Morgan Chase a décliné malgré un chiffre d'affaires en forte hausse, alors que la plus grande banque américaine a utilisé plus de 5 milliards de dollars de réserves pour couvrir des défauts de remboursement d'emprunts liés à la crise du coronavirus.