Les marchés européens clôturent en hausse

Cette proposition ne reflète absolument pas les perspectives de croissance de l'entreprise et les perspectives attrayantes du secteur, a déclaré Smurfit Kappa, sans préciser les conditions exactes de l'offre, se bornant à dire qu'elle combine du cash et une participation minoritaire dans l'entité qui serait issue de la fusion.



"Le conseil d'administration a rejeté à l'unanimité cette proposition non sollicitée et pour le moins opportuniste. Elle ne reflète pas la véritable valeur intrinsèque du groupe ou encore ses perspectives; nous conseillons fortement aux actionnaires de ne rien faire", a déclaré dans un communiqué le président Liam O'Mahony.



Selon l'intermédiaire Jefferies, une offre au-dessus de 33 euros "serait une possibilité réaliste d'ouverture de discussions".