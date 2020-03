Les marchés européens devraient plonger à l'ouverture

La société holding détenant GBL , la suisse Pargesa, disparaît de la bourse. En conséquence, les deux familles deviennent actionnaires directs de la holding belge. GBL a connu une année solide. La valeur intrinsèque a augmenté de 25,7%.



La structure de contrôle au-dessus de GBL est simplifiée. Il y aura une offre d'échange pour Pargesa, qui est cotée à la bourse de Zurich et est la seule société active qui détient 50% de la holding belge. Les actionnaires reçoivent 0,93 action GBL par action Pargesa. Parjointco, la société holding de la famille Frère et de la famille canadienne Desmarais, est l'actionnaire majoritaire de Pargesa avec une participation de 55%.



Après l'absorption de Pargesa, Parjointco contrôlera 28% de GBL. Mais grâce à l'introduction du droit de vote double dans la holding belge - qui doit encore être approuvée par les actionnaires de GBL - Parjointco contrôlera plus de 40% des droits de vote avec 28% du capital.