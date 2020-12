Les marchés européens donnés en hausse | ABO Group, Proximus et Solvac dans l'actu

Proximus met 130 millions d'euros sur la table pour racheter Mobile Vikings, qui va générer un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un ebitda de 15 millions en 2020.

Proximus assure qu'il préservera l’ADN essentiel de la marque Mobile Vikings, qui continuera à offrir ses produits et services aux mêmes conditions et sous le même nom. Les clients conserveront leurs services et avantages actuels.