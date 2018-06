Les marchés européens donnés en hausse, Galapagos à suivre

A partir de ce mercredi, Euronext Bruxelles sera plus riche d’une cotation, celle d' Eurocommercial Properties.

Cotée en Bourse depuis 1991 aux Pays-Bas, Eurocommercial Properties était ce mardi encore uniquement présente sur Euronext Amsterdam. Avec à son actif une croissance organique de près de 10% sur base annuelle depuis sa création, Jeremy Lewis, son CEO, a désormais des arguments concrets pour convaincre les investisseurs belges de lui confier une partie de leurs placements. Ceux qui ont cru en lui il y a dix ans déjà ont d’ailleurs dégagé un rendement brut annuel de 8,5% en moyenne. Et sur les cinq derniers exercices, ce rendement est monté à 12% sur base annuelle.



La suppression de l’imposition des dividendes à la source aux Pays-Bas constitue un argument de plus pour convaincre les investisseurs belges de suivre Eurocommercial en Bourse. Reste toutefois une inconnue industrielle de taille sur la performance du titre dans les années à venir: l’impact concurrentiel de l’arrivée en force de l’e-commerce et les parts de marché progressivement prises au commerce de détail ‘physique’. Mais pour Jeremy Lewis, que nous avons interrogé longuement en primeur pour L’Echo, cette réalité de marché est déjà prise en compte dans le calcul du risque, lors des investissements réalisés aujourd’hui.