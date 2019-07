Les marchés européens donnés stables | Des stats au menu | Fagron à tenir à l'oeil

Vers une ouverture prudente | Plusieurs indicateurs à l'agenda

1. Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture, la prudence l'emportant avant la publication de plusieurs indicateurs économiques.

2. Le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,07% à l'ouverture tandis que le Dax à Francfort gagnerait 0,07% et que le FTSE à Londres prendrait 0,1%.

3. Les investisseurs seront attentifs à plusieurs indicateurs majeurs après les déceptions dans le secteur manufacturier européen, américain et chinois.

4. La matinée sera rythmée par la publication des résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs (PMI) dans les services, notamment en zone euro et en Allemagne, avant plusieurs statistiques US dont l'enquête ADP sur l'emploi privé à 14h30 et l'ISM des services à 16h.

5. Autre motif de prudence, la Bourse de New York fermera ses portes à 21h avant un jour férié jeudi pour cause de fête nationale (Independence Day).

6. La tendance est à la baisse en Chine où l'activité du secteur des services a ralenti en juin, selon l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats. Le CSI 300 des grandes capitalisations chinoises perd 0,72%.

7. Les cours du pétrole repartent timidement à la hausse après être tombé la veille à un plus bas de deux semaines en raison des craintes récurrentes pour la demande mondiale. Le baril de brut léger américain reprend 0,39% à 56,47 dollars, après avoir cédé 4,8% la veille . Le Brent gagne 0,32% à 62,6 dollars, contre un creux mardi à 56,09.