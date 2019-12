Les bourses asiatiques sont indécises après la trêve décrétée par Pékin et Washington dans leur guerre commerciale et devant aboutir prochainement à la signature d'un accord partiel.

L'indice Nikkei perd 0,16% et Hong Kong cède 0,40%. Le CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises gagne 0,25%. Shanghaï et Shenzhen avancent de respectivement 0,35% et 1,20%.