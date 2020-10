Les marchés pansent leurs plaies avant la BCE

Depuis la récente inscription sur Euronext Brussels d'Hyloris et de Nyxoah , plus personne ne peut l'ignorer: les secteurs de la pharmacie, des sciences du vivant et des technologies médicales, qui ont le vent en poupe en Belgique et en Europe, intéressent de plus en plus les investisseurs, y compris les plus modestes. Près de la moitié des sociétés entrées sur Euronext Brussels depuis 2015 sont des biotechs.