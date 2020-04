Les marchés partagés entre pétrole et emploi américain

Bank of America réduit son conseil sur Solvay à "vendre", contre "conserver". En soi, l'analyste Matthew Yates est charmé par la discipline de trésorerie du nouveau PDG, Ilham Kadri. Mais: "Nous craignons que l'amélioration de la culture d'entreprise ne soit minée par les vents contraires cycliques." En particulier, Yates fait référence à deux marchés finaux qui vivent des temps difficiles. Un: le transport aérien, avec 10% des ventes. Là, les annulations de commandes sont susceptibles de durer jusqu'en 2021 compte tenu des nombreux clients qui souffrent de surcapacités et de problèmes de financement. Deux: le pétrole de schiste, qui représente 4% des ventes. "Là, nous voyons les ventes diminuer de moitié en 2020, étant donné la guerre des prix que les Saoudiens ont déclenchée".

L'analyste craint que Solvay ne fasse face à une baisse de 14% de son bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) cette année. Dans ce scénario, les dettes à fin 2020, charges de pension comprises, s'élèveraient à 3,6 fois l'Ebitda. La note de crédit BBB laisse peu de marge d'erreur au cas où la crise corona se révélerait plus longue et plus profonde que ce à quoi nous nous attendions dans notre scénario de base."

Et puis la question du dividende se pose inévitablement. "Nous pensons qu'une baisse du dividende est de plus en plus probable et prévoyons une baisse de 7% sur l'exercice 2020, de 3,75 à 3,50 euros par action."