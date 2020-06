Les marchés passent en mode "risk off"

La biotech Mithra a annoncé la signature d’un accord de licence et d’approvisionnement avec Spirig Healthcare AG pour la commercialisation de son produit à base de tibolone, Tibelia, au Liechtenstein et en Suisse. Selon les termes de cet accord, Spirig Healthcare AG sera responsable de la commercialisation de Tibelia au Liechtenstein et en Suisse, où le marché de la tibolone représente environ 1,5 million d’euros par an.