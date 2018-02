Les marchés passent outre l'inflation, Sipef relève son dividende

L'inflation a confirmé son retour aux Etats-Unis en janvier à travers l'indice des prix à la consommation (CPI), qui a affiché son rythme le plus rapide en quatre mois. Sur un an, cet indice a progressé de 2,1%, ce qui, comme en décembre, est un peu au-dessus de la cible de 2% la banque centrale américaine (Fed). Celle-ci pourrait décider d'augmenter ses taux d'intérêt de manière plus agressive, mettant fin plus rapidement que prévu à la très longue période de taux bas.