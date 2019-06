Les marchés restent focalisés sur le commerce

ROCCELLA est une étude portant sur l'efficacité et l'innocuité de trois doses orales uniques quotidiennes de GLPG1972/S201086 chez des patients atteints de gonarthrose. Elle compte plus de 850 patients répartis dans 12 pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Sud. Galapagos est responsable de l'étue aux États-Unis, où plus de 300 patients ont été recrutés. Servier est responsable de cet essai dans tous les autres pays. Lien vers le communiqué