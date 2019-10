Les marchés saluent l'accord USA-Chine | Un broker vend Proximus

La biotech Mithra a annoncé la signature d’un accord de licence et de commercialisation exclusif avec Abbott pour la demande d’enregistrement et le lancement de son anneau contraceptif hormonal Myring en Chine. Selon les termes de cet accord, le laboratoire américain sera responsable de la demande d’enregistrement et de la commercialisation de l’anneau vaginal contraceptif.