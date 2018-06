Les marchés se préparent à un été incertain

Les flux sur les fonds d'investissement collectifs sur la semaine au 30 mai confirment l' allègement des investisseurs sur les actifs émergents, leur préférence pour les actions américaines par rapport aux valeurs européennes et leur réticence à revenir sur les actions dans les phase de repli, montre une étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research publiée vendredi dernier.

Les fonds investis en actions ont enregistré des souscriptions nettes limitées de 3,0 milliards de dollars (2,57 milliards d'euros) sur la semaine, les investisseurs hésitant à profiter du recul des Bourses pour augmenter leur exposition, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. L'accumulation des incertitudes avec le regain d'instabilité politique en Italie et en Espagne et une nouvelle poussée de tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires ont pu pousser à la prudence.