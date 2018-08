Les marchés se stabilisent, Atlantia suspendu, Aperam ex-dividende

Progression en vue en Europe, espoir de détente dans le conflit Chine/USA, le dollar recule

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse, à la faveur d'un regain d'espoir de détente dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

2. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,33% pour le CAC 40 à Paris, de 0,77% pour le Dax à Francfort, de 0,74% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,58% pour le Stoxx 600.

3. Une délégation chinoise emmenée par le vice-ministre du Commerce Wang Shouwen se rendra à la fin du mois aux Etats-Unis pour des négociations commerciales, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce.

4. La perspective de l'ouverture prochaine de pourparlers entre Washington et Pékin a permis aux marchés chinois de regagner du terrain: l'indice SSEC Composite de Shanghai est à l'équilibre et le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale, qui perdait plus de 1,8% en début de séance, n'abandonne plus que 0,21%.

5. Sur le marché des changes, le dollar, valeur refuge privilégiée de nombreux investisseurs ces derniers jours, recule de 0,21% face à un panier de devises de référence. L'euro en profite pour remonter à plus de 1,1380 dollar alors qu'il était tombé mercredi sous 1,13.

6. Autre effet de l'annonce des pourparlers Chine-USA: le rebond des cours des métaux de base, qui avaient souffert mercredi. Le cuivre reprend 1,1%, le nickel 2,37%.

7. La livre turque poursuit son rebond face au dollar après la promesse du Qatar de 15 milliards de dollars d'investissements dans le pays. Les tensions avec les Etats-Unis restent toutefois d'actualité.

8. La séance de ce jeudi sera animée entre autres par les chiffres des ventes au détail britanniques, avant une nouvelle salve d'indicateurs américains.