Les marchés signalés en hausse | Hyloris à surveiller | JP Morgan s'intéresse à Azelis

Les contrats à terme signalent un gain de l'ordre de 0,4% pour le Dax à Francfort, pour le Cac 40 à Paris et pour l'EuroStoxx 50.

Les marchés actions font preuve d'une "résistante surprenante", estime Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, face aux multiples sources d'inquiétudes qui vont de la montée des pressions inflationnistes à l'impact des tensions de la chaîne d'approvisionnement sur les entreprises, en passant par les prochaines décisions de politique monétaire des grandes banques centrales.



L'actualité sur cette dernière thématique sera à nouveau riche cette semaine avec, notamment, la réunion du Federal open market committee (FOMC) de la Réserve fédérale mardi et mercredi et les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque d'Australie.