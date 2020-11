Les contrats à terme signalent un repli de 0,96% pour l'EuroStoxx 50. Le Cac 40 reculerait de 0,86%, le Dax à Francfort de 0,84% et le FTSE londonien de 0,71%.

L'indice mondial MSCI est en hausse de 13% sur le mois de novembre tandis que le S&P 500 grimpe de 11% et évolue sur un plus haut historique.

"Les marchés sont surachetés et risquent une pause à court terme", indique Shane Oliver, responsable de la stratégie d'investissement chez AMP Capital. "Toutefois, nous sommes maintenant dans une période de forte saisonnalité et les investisseurs n'ont pas encore totalement écarté la possibilité d'une très forte reprise de la croissance et des bénéfices l'an prochain, les mesures de relance s'ajoutant aux vaccins."