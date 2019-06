Les marchés soulagés après l'accord USA-Mexique

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les principales tendances de l'actualité économique et financière de ce lundi 10 juin 2019.

Au menu du jour : La Bourse de Francfort est fermée en raison du lundi de Pentecôte. Le conseil des gouverneurs de l’AIEA se réunit sur fond de remise en cause de l'accord nucléaire iranien. La balance commerciale en mai et le PIB révisé au premier trimestre en Chine sont publiés. La productivité industrielle , l’estimation du PIB et la balance commerciale en avril en Grande-Bretagne aussi.