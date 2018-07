Les marchés sur la défensive, avis de broker sur Proximus, Greenyard au rebond

La société de biotechnologie Argenx , spécialisée dans les thérapies basées sur des anti-corps pour le traitement de maladies auto-immunes et de cancers, a franchi une étape préclinique dans le cadre de sa collaboration stratégique avec Shire plc.

L'étape, pour laquelle un paiement non divulgué a été reçu, a été déclenchée par Shire exerçant son option exclusive d'octroyer sous licence un anticorps découvert et développé en utilisant la plate-forme SIMPLE Antibody et les technologies d'ingénierie Fc d'Argenx.