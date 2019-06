Les marchés sur la défensive

Le marché automobile européen a enregistré une toute petite hausse en mai (+0,1%), la première après huit mois consécutifs de recul, grâce à une bonne tenue des immatriculations en Allemagne et de bonnes performances de PSA . PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a vu ses livraisons de voitures particulières neuves progresser de 4,3% dans l'Union européenne le mois dernier, tandis que celles de Renault (avec Dacia, Alpine, Lada) ont baissé de 3,7%, d'après les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Au total, 1,401 million de voitures particulières ont été mises sur les routes européennes en mai, soit environ 1.000 de plus que l'an dernier sur la même période.La demande a été tirée par les pays d'Europe centrale, globalement en hausse de 6,2%, ainsi que l'Allemagne (+9,1%) et dans une moindre mesure la France (+1,2%). L'Espagne (-7,3%), le Royaume-Uni (-4,6%) et l'Italie (-1,2%) ont revanche perdu du terrain.