Les marchés suspendus à la BCE | HSBC "achète" RTL | UCB à suivre

Les marchés asiatiques hésitent ce matin, quelques heures après la statu quo monétaire de la Fed et en attendant les décisions de la Banque centrale européenne tandis que se déroule au Royaume-Uni des élections cruciales pour le Brexit .

La Fed a décidé mercredi de faire une pause après avoir déjà abaissé trois fois les taux cette année pour parer aux tensions commerciales et à la faiblesse de la croissance mondiale.

La Bourse de Tokyo a fini quasi stable (+0,05%). La progression est plus marquée à Hong Kong (+1,36%). En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations boursières cède 0,32%. Shanghaï et Shenzhen perdent respectivement 0,28% et 0,08%.