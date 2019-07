Les marchés suspendus aux mots du patron de la Fed

Bonjour à vous. Si vous cherchiez le "market live" de L'Echo, ne bougez plus vous y êtes et, grâce à lui, vous ne manquerez rien des principaux développements de cette séance de Bourse du mercredi 10 juillet 2019.

Wall Street a terminé en ordre dispersé mardi soir, dans un marché marqué à la fois par les craintes de voir les tensions commerciales peser sur les bénéfices des entreprises et par la hausse des grandes valeurs technologiques et d'internet. Le Dow a perdu 0,08%, mals le S&P 500 a gagné 0,12% et le Nasdaq 0,54%.