Les marchés temporisent, braqués sur le Brexit

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, où nous suivrons ensemble et en direct les principales tendances de l'actualité économique et financière de ce mercredi 16 octobre 2019.

À l'agenda: les investisseurs prendront connaissance de plusieurs statistiques de part et d'autre de l'Atlantique. Notamment l'inflation et la balance commerciale en zone euro, ainsi que les ventes au détail et les chiffres du marché immobilier aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine doit par ailleurs publier son Livre beige, qui servira de base de travail à sa prochaine réunion des 29 et 30 octobre.

Côté entreprises, on attend les résultats d'Alcoa, Bank of America, IBM, Netflix et Paypal à Wall Street. Et ceux d'ASML en Europe.