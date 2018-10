Prudence en vue, les Bourses chinoises chutent

Les Bourses de Chine continentale évoluent en forte baisse, toujours hantées par les frictions commerciales avec les Etats-Unis au retour d'une longue semaine de congés pour cause de fête nationale. La publication de l'indice PMI des services pèse également sur le sentiment de marché.

Le secteur des services a connu en septembre sa croissance la plus soutenue depuis trois mois mais le sentiment s'est altéré et les entreprises commencent à licencier après plus de deux années d'expansion, tandis que les pressions sur les coûts n'annoncent rien de bon pour les marges.