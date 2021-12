live

Les places boursières chinoises montent | Séance boursière écourtée pour Euronext et Londres

Les places boursières chinoises progressent vendredi pour leur dernière séance de l'année. Nouvel An oblige, les marchés d'Euronext et la Bourse de Londres clôturent plus tôt. La Bourse de Francfort est fermée, tout comme Tokyo.