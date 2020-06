Les prix pétroliers poursuivent leur ascension| Mégafusion dans la pharma?

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture ce lundi, la bonne surprise de l'emploi aux Etats-Unis, si elle donne du crédit à certains des scénarios de reprise les plus optimistes, ne suffisant pas à rassurer totalement les investisseurs ni à justifier des valorisations historiquement élevées. L'indice MSCI mondial, qui couvre 49 marchés développés et émergents, représente aujourd'hui 17,6 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, un ratio au plus haut depuis près de 20 ans.