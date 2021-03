Les rendements obligataires mettent le Nasdaq en difficulté | KBC soutient le Bel 20

Le S&P-500 et le Dow Jones ont atteint, jeudi, des records de clôture à la Bourse de New York, alors que les craintes sur l'inflation se sont apaisées, tandis qu'un recul plus marqué qu'attendu des inscriptions au chômage aux États-Unis et la signature du plan de relance massif ont renforcé les attentes d'un rétablissement solide de l'économie.