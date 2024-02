live

Les résultats de Cofinimmo et Proximus et l'indice Ifo pour boucler la semaine boursière

Cofinimmo et Proximus sont attendus au rapport. L'Allemagne devrait focaliser l'attention avec les trimestriels d'Allianz, BASF et Deutsche Telekom, mais également le baromètre Ifo et les chiffres annuels de la Bundesbank. Un discours d'Isabel Schnabel à tenir à l'oeil.