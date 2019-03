Les technos donnent le tempo à Tokyo | Accord de collaboration pour Biocartis

La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse, portée par un rally des valeurs high tech inspiré par la progression de Wall Street la veille, tandis qu'un affaiblissement du yen a profité aux valeurs exportatrices.



→ L'indice Nikkei a gagné 1,79% à 21.503,69 points

→ Le Topix, plus large, a pris 1,52% à 1.605,48 points.



Le Nikkei avait touché la veille un plus bas de trois semaines de 20.938, en réaction à une statistique de l'emploi aux Etats-Unis bien plus faible que prévu.