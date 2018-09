Les tensions commerciales continuent de plomber les Bourses

MedinCell , société montpelliéraine développant des produits injectables dans différents domaines thérapeutiques, dont la schizophrénie et la douleur orthopédique post-opératoire, a annoncé qu'elle espérait lever entre 34,1 et 45,1 millions d'euros lors de son introduction en Bourse à Paris, officiellement lancée ce lundi jusqu'au 26 septembre.

Le groupe veut émettre entre 4.137.931 et 5.472.413 actions nouvelles, dans une fourchette indicative de prix compris entre 7,25 et 9,25 euros par action. La clôture de placement globale et la fixation du prix de l'offre auront lieu le 27 septembre tandis que les négociations des actions MedinCell débuteront ensuite le 2 octobre.