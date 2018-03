Les utilities mènent la danse, AB InBev porté par Bernstein, IBA remonte la pente

Selon les chiffres mensuels du département du Travail, les États-Unis ont créé 313.000 emplois en février, l'augmentation la plus forte en un an et demi mais dans le même temps, les salaires ont à peine augmenté. Or "un ralentissement de la croissance des salaires pourrait remettre en question le rythme des hausses de taux de la Fed (Réserve fédérale américaine)", ont prévenu les analystes de FxPro. Cette perspective est de nature à peser sur le dollar car la hausse des taux de la Fed le rend plus rémunérateur.