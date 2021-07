Les valeurs tech chinoises n'ont plus la cote à Wall Street

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, où vous pourrez suivre "minute par minute" les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce mercredi 14 juillet 2021.

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, au lendemain des records de clôture atteints par le S&P-500 et le Nasdaq, alors que les investisseurs ont réagi à la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis en juin et à la publication des résultats trimestriels de JPMorgan et de Goldman Sachs. L'indice Dow Jones a cédé 0,31%, ou 107,39 points, à 34.888,79 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 15,19 points, soit 0,35%, à 4.369,21 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 55,58 points (0,38%) à 14.677,65 points.