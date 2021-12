Vers une ouverture stable en Europe | Proximus ex-dividende | Mauvais départ pour Weibo à Hong Kong

Bonjour! Bienvenue sur le "market live" de L'Echo. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit pour assister, aux premières loges, à cette séance de Bourse du mercredi 8 décembre.

La Bourse de New York a retrouvé le moral mardi, terminant en forte hausse, rassurée sur la dangerosité du variant Omicron et tirée par les valeurs technologiques du Nasdaq. Le Nasdaq a ainsi bondi de 3,03% à 15.686,92 points, signant sa meilleure séance depuis mars. L'indice élargi S&P 500 a de son côté grimpé de 2,07% à 4.686,75 points et l'indice Dow Jones a engrangé 1,40% à 35.719,43 points.