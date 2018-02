Net rebond en vue en Europe, trimestriels d'Asit Biotech, l'inflation US à suivre

→ L'OPEP - La semaine à venir débutera avec le rapport mensuel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Arrivera-t-il à faire remonter les cours du brut qui viennent d'enregistrer 6 journées de baisse, pour totaliser une perte de près de 10% à 63,8 dollars.



→ L'inflation US - Au centre des préoccupations des investisseurs sur les marchés boursiers en ce moment, l'inflation en janvier aux Etats-Unis sera certainement la statistique la plus suivie. Cet indicateur sera communiqué mercredi à 14h30. Elle sera suivie de la publication des ventes au détail, également pour le mois de janvier. Toujours aux Etats-Unis, mais 24 heures plus tard, seront annoncées les statistiques relatives à l'activité industrielle dans la région de New York, ainsi que celle dans la région de Philadelphie.



→ PIB de la Zone euro - Par ailleurs, la 2e estimation pour le PIB de la zone euro au 4e trimestre de 2017 sera communiquée mercredi. Le lendemain, seront diffusés les chiffres des immatriculations en Europe et les chiffres de la balance commerciale.



→ Grèce - Vendredi prochain, l'agence de notation financière Fitch passera en revue la note souveraine de la Grèce.



→ Résultats de sociétés - Déferlante de chiffres avec à Paris, Ubisoft, Michelin et Kering mardi, Imérys, et Crédit Agricole mercredi, Airbus jeudi en compagnie de CapGemini, Air Liquide et Schneider. Vendredi ce sera au tour d'EDF et de Renault.