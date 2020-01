Net recul attendu en Europe | Le coronavirus plombe Tokyo | Avis de broker sur GBL

Pour le reste, l'actualité économique sera dominée davantage par la publication de résultats de sociétés que par celle de stats économiques. Parmi ces dernières, on épinglera l'inflation en Belgique (jeudi) et le PIB de la zone euro (vendredi). Concernant les entreprises, on attend les résultats 2019 notamment de Belreca et Coil (mardi), Vranken-Pommery, Pfizer et Atlas Copco (mardi), KPN, Santander, Microsoft et Mondelez (mercredi,) Euronav, Coca-Cola et Deutsche Bank (jeudi), WDP, Ascensio, KBC Ancora, Exxon, Chevron, et Caterpillar vendredi.