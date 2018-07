Net recul attendu sur les marchés européens

Les tensions commerciales, la crise politique en Allemagne et des indicateurs à suivre

1. Les principales Bourses européennes devraient entamer le second semestre en baisse, toujours pénalisées par les tensions commerciales.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,61% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,62% et le FTSE à Londres perdrait 0,47%.

3. En Asie, la Bourse de Shanghai est repartie à la baisse (-1,6%) après un bref rebond vendredi et pèse sur l'ensemble des places de la région. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale se replie de 1,97% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 0,54%.

4. Les investisseurs suivront la publication des indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier en zone euro et aux Etats-Unis. En Chine et au Japon, l'activité a ralenti au mois de juin dans le secteur manufacturier, selon les enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achats.

5. Sur le marché pétrolier, les cours du brut évoluent en repli de plus de 1%. Dans un tweet paru samedi, Donald Trump a annoncé que le roi Salman d'Arabie saoudite avait accepté de relever la production saoudienne de l'ordre de deux millions de barils par jour.