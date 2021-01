Net repli attendu en Europe | Le PIB US au programme | Début de l'OPA sur Sioen

Record du chiffre d'affaires trimestriel pour Apple, croissance du nombre d'utilisateurs pour Facebook: les deux géants américains, grands vainqueurs de l'économie du confinement, ont de nouveau affiché une santé à toute épreuve en fin d'année.



Profitant des ventes ultra solides de son iPhone, dont le premier modèle compatible avec les réseaux 5G est commercialisé depuis octobre, Apple a pour la première fois dépassé les 100 milliards de dollars de revenus trimestriels (111,4 milliards de dollars) et fait grimper son profit sur la même période de plus de 29%, à 28,7 milliards de dollars.



La marque à la pomme a également pu compter sur la forte progression de ses revenus liés aux ventes d'iPad, de Mac, d'accessoires (Apple Watch, AirPods, etc.) ou encore de services (Apple TV +, Apple Music, transactions sur l'App Store).



Facebook n'est pas en reste avec son bénéfice net de 11,2 milliards de dollars (+53%) entre octobre et décembre et ses 3,3 milliards d'utilisateurs ayant fréquenté au moins une fois par mois l'une ses quatre plateformes et messageries (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp) en fin d'année dernière.



Le réseau social estime avoir bénéficié de la transition vers le commerce en ligne, et de sa moindre dépendance aux annonceurs très affectés par la crise sanitaire, comme les voyagistes - contrairement à Google, le leader de la publicité en ligne.



Autre grand nom de Wall Street et du secteur de la tech à faire part de son bilan financier mercredi soir: le constructeur de véhicules électriques Tesla a annoncé avoir pour la première fois été rentable sur une année entière en 2020.