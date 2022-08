Net repli en perspective en Europe | Les banques centrales douchent les espoirs des marchés

Les banques centrales doivent agir avec "détermination" pour combattre l'inflation, "même au risque d'une croissance plus faible et d'un chômage plus élevé", a plaidé samedi Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) lors de la réunion de Jackson Hole, aux Etats-Unis.



Face à "la voie de la prudence", la responsable monétaire a défendu "celle de la détermination" qui consiste à "réagir avec plus de force à la poussée actuelle d'inflation, même au risque d'une croissance plus faible et d'un chômage plus élevé".



Trois facteurs plaident en faveur de cette option, a-t-elle expliqué lors de la grand-messe annuelle des banquiers centraux dans l'Ouest américain: "l'incertitude quant à la persistance de l'inflation, les menaces pour la crédibilité de la banque centrale et les coûts potentiels d'une action trop tardive" contre la hausse des prix, selon son discours mis en ligne par la BCE.