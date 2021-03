live

Net repli en vue en Europe | La BoJ crée la surprise | Acquisitions pour Recticel et Unifiedpost

Les indices actions européens sont attendus en nette baisse. La BoJ crée la surprise sur ses achats d'ETF. Le pétrole chute. Recticel s'installe en Europe de l'Est, via l'acquisition de la division PIR du polonais Gór-Stal. Unifiedpost entre en Espagne et en Italie.