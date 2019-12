Nette hausse en vue en Europe | Warning de Balta | La livre bondit

Befimmo - Norges Bank a acquis une participation de 3,03% dans Befimmo et devient ainsi le troisième actionnaire (après AXA Belgium et Ageas).

Care Property - La société immobilière a annoncé jeudi après la clôture l'accord, sous conditions suspensives, pour l'acquisition des centres de services de soins et de logement avec groupe de logements à assistance "La Reposée" et "New Beaugency", situés à Mons et Bernissart. Lien vers le communiqué