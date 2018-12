Noël tardif sur les marchés?

Au total, les deux nouveaux actionnaires injectent un peu plus de 7,2 millions d’euros chacun dans l’entreprise. Ils en détiennent respectivement 2,45% des parts. "Sur la base de leur profil et de leurs moyens financiers, ils seront en mesure de soutenir le développement des activités d’EVS, notamment en termes de stratégie, de plans de développement de produits et de financement d’opportunités futures," souligne EVS dans un communiqué. Et d’ajouter qu’ils la soutiendront dans un marché confronté à des consolidations et des changements constants. Lire notre article