Nouveau CEO chez Bekaert | OPA prolongée sur Sioen

Les fonds investis sur les métaux précieux sortent d’un très bon exercice, qui aura vu les meilleurs produits (voir tableau) afficher une performance moyenne de 24%, et porter leur progression annualisée vers 14,5% pour les trois dernières années. Malheureusement, le secteur a également confirmé sa capacité à souffler le chaud et le froid, avec un recul de 11% encaissé depuis le début de l’année. Le cours du métal jaune reste très fortement impacté par l’évolution des taux obligataires réels (corrigés de l’inflation), vu que l’or ne propose pas d’intérêt ou de dividende. La hausse des rendements obligataires de ces dernières semaines joue donc en défaveur du métal jaune, et donc par ricochet sur les mines d’or.

