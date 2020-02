Nouveau recul à prévoir en Europe | AB InBev dans le viseur de Goldman Sachs

Les marchés européens sont attendus en baisse , dans un contexte de de craintes croissantes sur l'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur l'économie mondiale.

A Wall Street, le Dow Jones a cédé 3,15% mardi, ce qui porte à plus de 8% la baisse enregistrée depuis son dernier plus haut du 12 février .

Les inquiétudes sont montées d'un cran outre-Atlantique lorsque le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a recommandé aux Américains de commencer à se préparer à une propagation du coronavirus.

"Il ne s'agit plus de savoir si, mais quand et combien de personnes seront contaminées"

La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,79% à 22.426,19 points et le Topix, plus large, a cédé 0,75% à 1.606,17 points. Les investisseurs nippons se sont inquiétés notamment d'une possible annulation des Jeux Olympiques qui doivent se tenir en juillet à Tokyo.