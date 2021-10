Nouvelle salve de résultats bancaires aux Etats-Unis

Les bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, alors que les résultats de sociétés ont animé la tendance. Ceux de SAP et de LVMH ont particulièrement été remarqués, et ont permis de sortir le CAC 40 et le DAX de leur torpeur de début de séance. Les deux indices ont clôturé sur une hausse respective de 0,75% et 0,68%. Le Stoxx 600 a lui gagné 0,77%. Un indicateur chinois sur les exportations, en hausse inattendue en septembre, a également contribué à la tendance positive sur les marchés.