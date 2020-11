Nouvelle séance de baisse en vue | Cofinimmo investit en Finlande | Berenberg fan de Solvay

La SIR, spécialisée dans les maisons de repos et de soins, confirme pour son exercice annuel (exercice prolongé) des revenus locatifs de 257 millions d'euros et un bénéfice EPRA de 157 millions (contre 156 millions avancés en septembre), soit 5,92 euros par action; et ce compte tenu du nombre d’actions plus élevé résultant des augmentations de capital d’avril, de juillet et d'octobre 2020.